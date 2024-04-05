Кияни-захисники, які втратили в результаті війни кінцівки, отримають компенсації за купівлю авто

Київ почав виплату часткової компенсації за придбаний легковий автомобіль для військових, які отримали інвалідність.

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Захисники та захисниці з інвалідністю через втрату кінцівки внаслідок подій після 24 лютого 2022 року можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Ця програма надається в рамках міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» і стосується післяподійних інвалідів, їхніх сімей, а також родин загиблих і полонених захисників і захисниць.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда підкреслила, що ця програма спрямована на соціальний захист і підтримку ветеранів та членів їхніх сімей. Вона зазначила, що компенсація надається на купівлю нового автомобіля, а його вартість не регламентована. Однак сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 545 040 гривень.

«Міська цільова програма «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» спрямована на соціальний захист і підтримку як наших ветеранів, так і членів їхніх сімей, родин загиблих і полонених Захисників і Захисниць. Серед іншого, ми передбачили надання й матеріальної допомоги на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль військовим, які отримали інвалідність І та ІІ групи через ампутацію кінцівки або її частини після 24 лютого 2022 року. Важливо, що компенсація надається на купівлю нового автомобіля, таким чином ми забезпечуємо прозорість процесу. Вартість машини не регламентована, утім сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 гривень», - зазначено у повідомленні.

При поданні заяви на компенсацію та отриманні матеріальної допомоги аплікант повинен бути зареєстрований у Києві. Рішення про надання матеріальної допомоги приймається комісією протягом 30 календарних днів з моменту подання заяви.

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