Окупанти використовують нову тактику бою на Херсонщині, — Гуменюк

Ворог за добу п'ять разів намагався штурмувати позиції Сил оборони в районі плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Російські загарбники продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«На лівобережжі Херсонщини вони дещо змінили свою тактику і три крайні дні використовують дрібні групки, але у великій кількості, розосереджуючи їх вздовж напрямку наших плацдармів, для того, щоб максимально виснажувати тих, хто тримає ці позиції», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що за добу ворог п'ять разів намагався штурмувати позиції Сил оборони в районі плацдарму на лівому березі Херсонської області.

«Перед цим вони проводили 8 та 7 таких штурмів. Але результат вони мають той самий – втративши 60% особового складу, повертаються на вихідні позиції», – зазначила вона.

Натомість на Запорізькому напрямку, за словами Гуменюк, штурмова активність ворога дещо знизилася.

«Але натомість він активізував авіацію з використанням керованих авіабомб і реактивних систем залпового вогню. Армійською авіацією ворог спрямовує некеровані авіаційні ракети. Це спрямовано на те, щоб виснажувати наших бійців, які тримають позиції вздовж лінії фронту та тероризувати мирне населення прилеглих населених пунктів», – пояснила Гуменюк.

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