Оккупанты используют новую тактику боя на Херсонщине, — Гуменюк

Враг в сутки пять раз пытался штурмовать позиции Сил обороны в районе плацдарма на левом берегу Херсонской области.

Российские захватчики продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, но несколько изменили свою тактику. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«На левобережье Херсона они несколько изменили свою тактику и три крайних дня используют мелкие группки, но в большом количестве, рассредоточивая их вдоль направления наших плацдармов, для того, чтобы максимально истощать тех, кто держит эти позиции», – сказала Гуменюк.

Она добавила, что в сутки враг пять раз пытался штурмовать позиции Сил обороны в районе плацдарма на левом берегу Херсонской области.

«Перед этим они проводили 8 и 7 таких штурмов. Но результат у них тот же – потеряв 60% личного состава, возвращаются на исходные позиции», – отметила она.

На Запорожском направлении, по словам Гуменюк, штурмовая активность врага несколько снизилась.

«Но он активизировал авиацию с использованием управляемых авиабомб и реактивных систем залпового огня. Армейской авиацией враг направляет неуправляемые авиационные ракеты. Это направлено на то, чтобы истощать наших бойцов, которые держат позиции вдоль линии фронта и терроризировать мирное население близлежащих населенных пунктов», – объяснила Гуменюк.

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