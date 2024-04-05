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На Закарпатье разоблачили клирика-антисемита УПЦ МП, который распространял фейки о войне в Украине

17:00, 5 апреля 2024
Настоятель храма Хустской епархии УПЦ МП пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.
На Закарпатье разоблачили клирика-антисемита УПЦ МП, который распространял фейки о войне в Украине
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Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что разоблачили настоятеля храма Хустской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе, а также оправдывал агрессивную войну рф против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе отмечают, что фигурант называл полномасштабное вторжение россии «гражданской войной» и призвал верующих уклоняться от мобилизации. Также он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

Провокативную риторику клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на своей странице в Facebook.

Таким образом, фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора, добавляют в СБУ.

Экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против Украины. На основании собранных улик настоятелю храма УПЦ МП сообщено о подозрении.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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