Twitter бесплатно будет раздавать галочки верификации, но есть нюанс

Twitter возвращает "синие галочки", но за оплату премиум-услуг.

Источник фото: Mezha.Media

Социальная сеть X (бывший Twitter) возвращает возможность получить бесплатные "синие галочки" - отметки, которые ранее указывали на верифицированные профили, а теперь доступны для всех, кто готов оплатить за премиум-услуги. По данным Deadline, теперь эти отметки раздают пользователям с большой аудиторией, а также предлагаются в подарок для аккаунтов с минимум 2,5 тысячами подписчиков, которые подписались на премиум-услуги, и повышаются до "Премиум плюс" при достижении отметки в 5000 премиум-подписчиков. Такая инициатива направлена на стимулирование инфлюенсеров.

Это вызвало волну возмущения среди пользователей соцсети X/Twitter, поскольку ранее "синяя галочка" была символом проверенности, а сама платформа считалась "золотым стандартом новостной платформы". Теперь же это превращается в привилегию тех, кто оплатил подписку на премиум-услуги, а не на подтверждение подлинности аккаунта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.