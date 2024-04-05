Twitter безкоштовно роздаватиме галочки верифікації, але є нюанс

Twitter повертає «сині галочки», але за оплату преміум-послуг.

Джерело фото: Mezha.Media

Соціальна мережа X (колишній Twitter) повертає можливість отримати безкоштовні «сині галочки» – позначки, що раніше вказували на верифіковані профілі, а тепер доступні для всіх, хто готовий оплатити за преміум-послуги. За даними Deadline, тепер ці позначки роздають користувачам з великою аудиторією, а також пропонуються в подарунок для акаунтів із мінімум 2,5 тисячами підписників, які підписалися на преміум-послуги, і підвищуються до «Преміум плюс» при досягненні позначки в 5000 преміум-підписників. Така ініціатива спрямована на стимулювання інфлюенсерів.

Це викликало хвилю обурення серед користувачів соцмережі X/Twitter, оскільки раніше «синя галочка» була символом перевіреності, а сама платформа вважалась «золотим стандартом новинної платформи». Тепер же це перетворюється на привілей тих, хто оплатив підписку на преміум-послуги, а не на підтвердження автентичності акаунта.

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