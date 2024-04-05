На Закарпатті викрили клірика-антисеміта УПЦ МП, який поширював фейки про війну в Україні

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що викрили настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну рф проти України. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

У спецслужбі зазначають, що фігурант називав повномасштабне вторгнення рф «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Також він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора, додають у СБУ.

Експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України. На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ МП повідомлено про підозру.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

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