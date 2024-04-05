Киевляне-защитники, потерявшие в результате войны конечности, получат компенсации за покупку авто

Киев начал выплату частичной компенсации за приобретенный легковой автомобиль для военных, получивших инвалидность.

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Защитники и защитницы с инвалидностью из-за потери конечности в результате событий после 24 февраля 2022 года могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Эта программа предоставляется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" и касается послеподийных инвалидов, их семей, а также семей погибших и пленных защитников и защитниц.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда подчеркнула, что эта программа направлена на социальную защиту и поддержку ветеранов и членов их семей. Она отметила, что компенсация предоставляется на покупку нового автомобиля, а его стоимость не регламентирована. Однако сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодня составляет 545 040 гривен.

"Городская целевая программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" направлена на социальную защиту и поддержку как наших ветеранов, так и членов их семей, семей погибших и пленных Защитников и Защитниц. Среди прочего, мы предусмотрели предоставление и материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль военным, которые получили инвалидность І и ІІ группы из-за ампутации конечности или ее части после 24 февраля 2022 года. Важно, что компенсация предоставляется на покупку нового автомобиля, таким образом мы обеспечиваем прозрачность процесса. Стоимость машины не регламентирована, впрочем, сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 545 040 гривен", - говорится в сообщении.

При подаче заявления на компенсацию и получении материальной помощи аппликант должен быть зарегистрирован в Киеве. Решение о предоставлении материальной помощи принимается комиссией в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления.

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