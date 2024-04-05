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Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов

13:46, 5 апреля 2024
В Генеральном штабе сообщили, что ТЦК начнет вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.
Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов
Иллюстрационное изображение, источник фото: СМИ
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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ТЦК будет производиться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста, для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Так, в Генштабе отметили, что Президентом подписан Закон от 30.05.2023 № 3127-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.

«В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

Совершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины.

Также проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» 10449 от 30.01.2024, принятым в первом чтении Верховной Радой Украины, предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки. В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Учитывая отмеченное, пребывание граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста утратило актуальность и было уменьшено до 25 лет.

Одновременно, согласно Указу Президента Украины от 07.03.2024 № 149/2924 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы» в течение апреля-мая в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях осуществляется увольнение y запас военнослужащих срочной воинской службы.

Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежит увольнению около 7 тысяч человек.

Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов» - объявили в Генштабе.

Также напомним, что 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Автор: Наталя Мамченко 

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