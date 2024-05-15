Закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу

Кого з місцевої влади уповноважать на доведення до підприємств розпорядження керівника ТЦК про виклик військовозобов’язаних.

Закон про посилення мобілізації №3633-IX закріплює нові повноваження органів місцевої влади щодо доведення до підприємств і населення розпоряджень ТЦК про виклик до ТЦК.

Він вносить зміни до статті 36 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Зокрема, тепер ці органи повинні будуть забезпечити доведення до підприємств розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних до ТЦК.

Наразі (до змін) вони повинні сприяти організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в ЗСУ, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації. Також до їх повноважень належить (до змін) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях; організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, підготовкою і виконанням завдань тероборони, на відповідній території.

Закон про посилення мобілізації викладає пункти 1-3 щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в такій редакції:

забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби; сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території.

Також він доповнює перелік повноважень пунктами 3-1 і 3-2:

здійснення під час мобілізації своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття громадян , які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів;

, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», шляхом вжиття відповідних інформаційних та забезпечення на території відповідних населених пунктів планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також проведення заходів мобілізації та демобілізації після набрання чинності відповідним указом Президента України.

Аналогічно вносяться зміни і до статті 27 Закону «Про місцеві державні адміністрації», яка регулюватиме повноваження у сфері оборони.

Тепер місцева державна адміністрація повинна буде також здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і забезпечувати прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, забезпечувати прибуття транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів.

Також місцева держадміністрація згідно нового закону

організовує на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць планування та забезпечує проведення мобілізаційної підготовки, а також проведення заходів мобілізації та демобілізації після набрання чинності відповідним указом Президента України;

організовує та забезпечує на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань тощо.

Відповідно і у статті 4 Закону «Про військово-цивільні адміністрації» на ВЦА покладається:

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань;

здійснення під час мобілізації своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів і т. д.

Відповідні зміни також вносяться до Закону «Про правовий режим воєнного стану», за якими військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють вищезгадані повноваження.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період визначається Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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