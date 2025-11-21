  1. Суд інфо

Обрано голову Лозівського міськрайонного суду Харківської області

14:48, 21 листопада 2025
Суд очолив Тимур Каращук.
Фото: lozovarada.gov.ua
У Лозівському міськрайонному суді Харківської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це розповіли у суді. 

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів обрано на адміністративну посаду голови Лозівського міськрайонного суду Харківської області суддю Тимура Каращука  з 25 листопада 2025 року по 24 листопада 2028 року.

Раніше ми писали, що обрали голову Харківського районного суду Харківської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

суд суддя

