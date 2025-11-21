Обрано голову Лозівського міськрайонного суду Харківської області

Суд очолив Тимур Каращук.

У Лозівському міськрайонному суді Харківської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це розповіли у суді.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів обрано на адміністративну посаду голови Лозівського міськрайонного суду Харківської області суддю Тимура Каращука з 25 листопада 2025 року по 24 листопада 2028 року.

