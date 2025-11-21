Избран председатель Лозовского горрайонного суда Харьковской области

Суд возглавил Тимур Каращук.

В Лозовском горрайонном суде Харьковской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом рассказали в суде.

По результатам тайного голосования большинством голосов судей избран на административную должность председателя Лозовского горрайонного суда Харьковской области судью Тимура Каращука с 25 ноября 2025 по 24 ноября 2028 года.

