Избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области

Председателем Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области избран Алексей Сосна.

Фото: dv.km.court.gov.ua

В понедельник, 3 февраля, в Дунаевецком районном суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Решением собрания судов на административную должность председателя Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области избран Сосна Алексей Николаевич сроком на три года.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

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