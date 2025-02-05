Конкурс в апелляционные суды завершится не ранее 2026 года — Комитет Верховной Рады

Закрытая встреча ВККС и Комитета ВР по вопросам правовой политики состоялась 4 февраля.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщили, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов завершится не раньше 2026 года.

Об этом народным депутатам сообщили члены Высшей квалификационной комиссии судей во время совместного закрытого совещания, которое состоялось 4 февраля.

Как сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам правовой политики Сергей Демченко («Слуга народа»), прогноз о завершении конкурса в апелляционные суды в 2025 году, похоже, оказался слишком оптимистичным.

«Больше всего запомнился прогноз даты завершения конкурсов в апелляциях – не раньше 2026 года», - рассказал народный депутат.

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ВККС объявил 14 сентября 2023 года.

Сейчас кандидаты на должности судей апелляционных судов выполняют практические задания – последний этап квалификационного экзамена.

Следующий этап – собеседования с претендентами на должности судей, по предварительным расчетам ВККС начнется в мае 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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