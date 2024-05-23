БЕБ подозревает шестерых украинцев в незаконном изготовлении и продаже электронных сигарет на более чем 52 млн грн

Детективы изъяли более 45 тысяч электронных сигарет и жидкостей в них ориентировочной стоимостью более 12 млн гривен.

Фото: БЭБ

Шесть украинцев получили подозрение за продажу незаконно изготовленных электронных сигарет без марок акцизного налога и жидкостей к ним на сумму более 52 млн. грн. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что группа лиц организовала продажу незаконно изготовленных подакцизных товаров через сеть магазинов в нескольких западных областях и интернет-сайт.

Детективы провели более 20 обысков и изъяли имущество стоимостью более 40 млн. грн. В ходе досудебного расследования стало известно, что после обысков фигуранты продлили незаконно продавать подакцизные товары.

Следовательно, детективы БЭБ повторно провели обыски в складском помещении и местах реализации продукции. Изъяли более 45 тыс. электронных сигарет и жидкостей к ним ориентировочной стоимостью более 12 млн. гривен.

В настоящее время шести фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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