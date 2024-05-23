Пенсии в Украине: у кого в июне вырастут выплаты

Некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июне. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. В этом случае прибавка к пенсии производится автоматически. Условие - пенсионер должен получать менее 10 340,35 гривны в месяц, сообщили в Пенсионном фонде.
Прибавки будут следующие:
пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;
от 75 до 79 лет - 456 гривен;
после достижения 80 лет - 570 гривен.
Также в июне повышенные пенсии получат часть работающих пенсионеров. С апреля им произвели перерасчет, а выплату пенсий новых размеров с доплатами за апрель и май начнут в июне. Такая задержка связана с тем, что квартальные отчеты работодатели представляют с 10 мая.
Повышенные выплаты получат пенсионеры, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.
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