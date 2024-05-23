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Пенсии в Украине: у кого в июне вырастут выплаты

08:23, 23 мая 2024
Плановая индексация не запланирована, но у некоторых украинцев пенсии увеличатся.
Пенсии в Украине: у кого в июне вырастут выплаты
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Некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июне. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. В этом случае прибавка к пенсии производится автоматически. Условие - пенсионер должен получать менее 10 340,35 гривны в месяц, сообщили в Пенсионном фонде.

Прибавки будут следующие:

пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

после достижения 80 лет - 570 гривен.

Также в июне повышенные пенсии получат часть работающих пенсионеров. С апреля им произвели перерасчет, а выплату пенсий новых размеров с доплатами за апрель и май начнут в июне. Такая задержка связана с тем, что квартальные отчеты работодатели представляют с 10 мая.

Повышенные выплаты получат пенсионеры, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

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