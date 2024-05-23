Пенсии в Украине: у кого в июне вырастут выплаты

Плановая индексация не запланирована, но у некоторых украинцев пенсии увеличатся.

Некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июне. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. В этом случае прибавка к пенсии производится автоматически. Условие - пенсионер должен получать менее 10 340,35 гривны в месяц, сообщили в Пенсионном фонде.

Прибавки будут следующие:

пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

после достижения 80 лет - 570 гривен.

Также в июне повышенные пенсии получат часть работающих пенсионеров. С апреля им произвели перерасчет, а выплату пенсий новых размеров с доплатами за апрель и май начнут в июне. Такая задержка связана с тем, что квартальные отчеты работодатели представляют с 10 мая.

Повышенные выплаты получат пенсионеры, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.