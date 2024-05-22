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Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием

18:36, 22 мая 2024
Он убежден, что Украине нужно разрешить вести войну так, как она считает нужным.
Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине наносить удары по рф американским оружием.

«Я думаю, нужно разрешить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас», - сказал он в ответ на вопросы корреспондентки «Голоса Америки» Екатерины Лисуновой.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Аналитики Института изучения войны на фоне этого заявили, что запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ограничения, в частности, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда вражеская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В этой связи Украина обратилась в администрацию Джо Байдена с запросом на снятие соответствующего запрета. По словам американских чиновников, запрос «пересматривается».

По данным Bloomberg, есть намеки, что Украине разрешат избивать по территории рф американским оружием.

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