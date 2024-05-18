Заборона бити зброєю США по території рф підриває захист України від ворожих наступів, — Інститут вивчення війни

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США бити західною зброєю по території рф підриває здатність України захищатися від російського наступу на Харківщині.

Заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Обмеження, наложені США та іншими країнами Заходу, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки російська авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

В ISW додають, що російські сили та техніка можуть вільно збиратися перед вступом у бій.

Аналітики нагадали: представники США знову підтвердили, що Білий дім проти використання наданої зброї для ударів по військових цілях в рф. Зокрема, речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях у рф.

Вона додала, що адміністрація вважає, що ця зброя "має бути використана для звільнення окупованої української території".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.