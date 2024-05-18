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Запрет бить оружием США по территории рф подрывает защиту Украины от вражеских наступлений, — Институт изучения войны

12:43, 18 мая 2024
Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США бить западным оружием по территории рф подрывает способность Украины защищаться от российского наступления на Харьковщине.
Запрет бить оружием США по территории рф подрывает защиту Украины от вражеских наступлений, — Институт изучения войны
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Запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Ограничения, наложенные США и другими странами Запада, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда российская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В ISW добавляют, что российские силы и техника могут свободно собираться перед вступлением в бой.

Аналитики напомнили: представители США вновь подтвердили, что Белый дом против использования предоставленного оружия для ударов по военным целям в рф. В частности, представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции по использованию украинскими силами американского оружия для нанесения ударов по целям в рф.

Она добавила, что администрация считает, что это оружие "должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории".

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