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Страны НАТО требуют от Столтенберга деталей по его плану для Украины на €100 млрд, – СМИ

09:27, 27 мая 2024
Союзники по НАТО хотят больше ясности относительно плана поддержки Украины на 100 миллиардов евро от генсека Альянса.
Страны НАТО требуют от Столтенберга деталей по его плану для Украины на €100 млрд, – СМИ
Источник фото: Roman Pilipey/AFP via Getty Images
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Союзники по НАТО требуют, чтобы генсек Альянса Йенс Столтенберг на этой неделе придал больше ясности относительно своего плана поддержки Украины на 100 миллиардов евро. Об этом говорится в материале «Politico».

За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными по этому поводу, интересуясь, откуда и как будет взята такая огромная сумма денег, пишет издание.

В материале говорится, что до встречи лидеров НАТО в Вашингтоне в июле остались считанные недели.

«План несколько запутан», - сказал восточноевропейский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, страны ожидают, что Столтенберг придаст больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел НАТО.

Поддерживают ли этот план Германия и Франция, пока неизвестно.

Другой чиновник сказал, что «не удивится», если цифра в 100 миллиардов евро в конце концов будет пересмотрена, но предположил, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву.

Два других чиновника, осведомленных о дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов их распределения.

Пятый официальный представитель предупредил, что пока министры и Столтенберг будут обсуждать детали на пражской встрече, никакие официальные решения приняты не будут, учитывая «неформальный» характер встречи.

Как сообщалось ранее, НАТО разрабатывает обеспечение пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до $100 миллиардов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет имеющихся инструментов, чтобы предоставить стране 100 млрд евро помощи в течение 4 лет. Он напомнил, что сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи.

«То есть у нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что они 500 миллионов не могут собрать, а так им нужно будет 20 миллиардов собирать. В нынешней модели. Но если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке в финансировании, то эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию», – пояснил украинский министр.

По его словам, идея генсека НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, что нужно найти формулу, по которой Украине будут помогать не просто добровольно на двусторонней основе, а коллективно.

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