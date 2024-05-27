Країни НАТО вимагають від Столтенберга деталей щодо його плану для України на €100 млрд, – ЗМІ

Союзники по НАТО хочуть більшої ясності щодо плану підтримки України на 100 мільярдів євро від генсека Альянсу.

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Союзники по НАТО вимагають, щоб генсек Альянсу Єнс Столтенберг цього тижня надав більшої ясності щодо свого плану підтримки України на 100 мільярдів євро. Про це йдеться в матеріалі «Politico».

За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, цікавлячись, звідки і як буде взята така величезна сума грошей, пише видання.

У матеріалі зауважується, що до зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні в липні залишилися лічені тижні.

«План дещо заплутаний», — сказав східноєвропейський чиновник на умовах анонімності.

За його словами, країни очікують, що Столтенберг надасть більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Чи підтримують цей план Німеччина та Франція, наразі невідомо.

Інший чиновник сказав, що «не здивується», якщо цифру в 100 мільярдів євро врешті-решт буде переглянуто, але передбачив, що союзникам доведеться знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.

Двоє інших чиновників, які обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень прийнято не буде, враховуючи «неформальний» характер зустрічі.

Як раніше повідомлялося, НАТО розробляє забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до $100 мільярдів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі в НАТО не має наявних інструментів, щоб надати країні 100 млрд євро допомоги протягом 4 років. Він нагадав, що зараз НАТО намагаються зібрати 500 мільйонів доларів на рік на пакет допомоги.

«Тобто в нинішній моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати. В нинішній моделі. Але, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію», – пояснив український міністр.

За його словами, ідея генсека НАТО Єнса Столтенберґа полягає у тому, що потрібно знайти формулу, за якою Україні допомагатимуть не просто добровільно на двосторонній основі, а колективно.

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