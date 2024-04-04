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Кулеба про ідею створити фонд НАТО на 100 млрд для України: зараз шансів на це – нуль

17:28, 4 квітня 2024
Дмитро Кулеба вважає, що в нинішній моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо зараз країни не можуть зібрати навіть 500 мільйонів доларів.
Кулеба про ідею створити фонд НАТО на 100 млрд для України: зараз шансів на це – нуль
Фото: Getty Images
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Як раніше повідомлялося, НАТО розробляє забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до $100 мільярдів.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі в НАТО не має наявних інструментів, щоб надати країні 100 млрд євро допомоги протягом 4 років, передає «Радіо Свобода».

Він нагадав, що зараз НАТО намагаються зібрати 500 мільйонів доларів на рік на пакет допомоги.

«Тобто в нинішній моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати. В нинішній моделі. Але, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію», – пояснив український міністр.

За його словами, ідея генсека НАТО Єнса Столтенберґа полягає у тому, що потрібно знайти формулу, за якою Україні допомагатимуть не просто добровільно на двосторонній основі, а колективно.

«Тому що зараз ситуація яка – коли Єнс каже, що 90% допомоги Україні іде з країн НАТО – це правда. А якщо взяти список країн НАТО, то ці дев’яносто відсотків розподіляються між ну дуже-дуже маленькою кількістю союзників. Тому він і каже: давайте по-чесному розподілимо, щоб всі системно зробили свій внесок відповідно до свого бюджету і своїх можливостей», – додав Кулеба.

Нагадаємо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, країни-члени наразі тільки дискутують щодо формату створення нового фонду підтримки України.

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