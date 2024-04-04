В Одесі планують перейменувати Катерининську вулицю та площу

Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська, повідомили в міськраді після засідання історико-топонімічної комісії.
«Щойно на черговому засіданні міської історико-топонімічноії комісії було продовжено обговорення питань перейменування топонімів в Одесі. Зокрема, члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу», – йдеться у повідомленні.
Крім цього, на засіданні було прийнято рішення про перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки, а також повернення історичної назви вулиці Буніна, яка буде відновлена як вулиця Поліцейська.
Відзначається, що ці рішення є рекомендаціями, які ще потребують затвердження відповідними місцевими органами влади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.