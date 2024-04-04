В Одесі планують перейменувати Катерининську вулицю та площу

Вулиця та площа, які раніше носили назву «Катерининська», після проходження всіх необхідних процедур отримають нову назву – «Європейська».

Джерело фото: ua.igotoworld.com

Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська, повідомили в міськраді після засідання історико-топонімічної комісії.

«Щойно на черговому засіданні міської історико-топонімічноії комісії було продовжено обговорення питань перейменування топонімів в Одесі. Зокрема, члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на засіданні було прийнято рішення про перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки, а також повернення історичної назви вулиці Буніна, яка буде відновлена як вулиця Поліцейська.

Відзначається, що ці рішення є рекомендаціями, які ще потребують затвердження відповідними місцевими органами влади.

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