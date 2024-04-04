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В Одессе планируют переименовать Екатерининскую улицу и площадь

17:16, 4 апреля 2024
Улица и площадь, которые ранее носили название «Екатерининская», после прохождения всех необходимых процедур получат новое название – «Европейская».
В Одессе планируют переименовать Екатерининскую улицу и площадь
Источник фото: ua.igotoworld.com
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Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь в Одессе хотят переименовать. После прохождении всех необходимых процедур они будут называться Европейская, сообщили в горсовете после заседания историко-топонимической комиссии.

"Только что на очередном заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на заседании было принято решение о переименовании улицы Жуковского на улицу Леси Украинки, а также возвращение исторического названия улице Бунина, которая будет восстановлена как улица Полицейская.

Отмечается, что эти решения являются рекомендациями, которые еще нуждаются в утверждении соответствующими местными органами власти.

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