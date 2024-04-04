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Кулеба об идее создать фонд НАТО на 100 млрд для Украины: сейчас шансов на это – ноль

17:28, 4 апреля 2024
Дмитрий Кулеба считает, что у нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что сейчас страны не могут собрать даже 500 миллионов долларов.
Кулеба об идее создать фонд НАТО на 100 млрд для Украины: сейчас шансов на это – ноль
Фото: Getty Images
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Как сообщалось ранее, НАТО разрабатывает обеспечение пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до $100 миллиардов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет имеющихся инструментов, чтобы предоставить стране 100 млрд евро помощи в течение 4 лет, передает «Радио Свобода».

Он напомнил, что сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи.

«То есть у нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что они 500 миллионов не могут собрать, а так им нужно будет 20 миллиардов собирать. В нынешней модели. Но если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке в финансировании, то эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию», – пояснил украинский министр.

По его словам, идея генсека НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, что нужно найти формулу, по которой Украине будут помогать не просто добровольно на двусторонней основе, а коллективно.

«Потому что сейчас ситуация как – когда Йенс говорит, что 90% помощи Украине идет из стран НАТО – это правда. А если взять список стран НАТО, то эти девяносто процентов распределяются между очень маленьким количеством союзников. Поэтому он и говорит: давайте по-честному распределим, чтобы все системно внесли свой вклад в соответствии со своим бюджетом и своими возможностями», – добавил Кулеба.

Напомним, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-члены пока только дискутируют о формате создания нового фонда поддержки Украины.

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