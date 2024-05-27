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27 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:09, 27 травня 2024
27 травня вважається Днем народження скотча.
27 травня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: Lucas van Oort / Unsplash
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У середу, 22 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

  • 148 день року
  • 218 днів до кінця року
  • схід сонця 04:55
  • захід сонця 20:54
  • тривалість дня 16.0
  • фаза місяця «спадаючий місяць»

У світі та Україні відзначають:

Міжнародний день маркетингу – відзначається щорічно 27 травня, є святом, яке вшановує життєво важливу роль маркетингу у налагодженні зв'язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. У цей день також відзначається день народження Філіпа Котлера, якого часто називають «батьком сучасного маркетингу».

День невідкладної медичної допомоги — щорічна подія, яка відзначається 27 травня, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу в критичних ситуаціях.

День захисту від Сонця (День сонцезахисного крему) – щороку відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день інформує людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Також 27 травня вважається Днем народження скотча – липкої стрічки, яку ми використовуємо у різних сферах життя. Винахідником липкої стрічки вважається американець Річард Дрю.

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