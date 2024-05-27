Науседа набрав понад 74% голосів виборців.

Джерело фото: Thierry Monasse/Getty Images

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Після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях чинний президент Литви Гітанас Науседа виграв другий тур виборів. Про це повідомляє «Delfi».

Згідно з даними Головної виборчої комісії (ГВК), Науседа набрав 74,43% голосів виборців після підрахунку бюлетенів на всіх 1 895 виборчих дільницях. Його суперниця в другому турі виборів, прем'єрка Інгріда Шимоніте отримала 24,06% голосів.

За даними ГВК, Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Лити.

26 травня відбувся другий тур президентських виборів у країні. Щоб віддати свій голос на виборах глави держави, до скриньок для голосування прийшли 49,61% громадян, зазначає «Delfi».

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