Практика судов
  1. В мире

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов

08:51, 27 мая 2024
Науседа набрал более 74% голосов избирателей.
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов
Источник фото: Thierry Monasse/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После подсчета голосов на всех избирательных участках действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов. Об этом сообщает «Delfi».

Согласно данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках. Его соперница во втором туре выборов, премьер Ингрида Шимоните получила 24,06% голосов.

По данным ГИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литы.

26 мая прошел второй тур президентских выборов в стране. Чтобы отдать свой голос на выборах главы государства, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан, отмечает «Delfi».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Какие документы для отсрочки должны предоставить комиссии при ТЦК соискатели образования

Комиссия при ТЦК изучает полученные заявление и подтверждающие документы от военнообязанного, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду