Науседа набрал более 74% голосов избирателей.

Источник фото: Thierry Monasse/Getty Images

После подсчета голосов на всех избирательных участках действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов. Об этом сообщает «Delfi».

Согласно данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках. Его соперница во втором туре выборов, премьер Ингрида Шимоните получила 24,06% голосов.

По данным ГИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литы.

26 мая прошел второй тур президентских выборов в стране. Чтобы отдать свой голос на выборах главы государства, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан, отмечает «Delfi».

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