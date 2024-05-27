После подсчета голосов на всех избирательных участках действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов. Об этом сообщает «Delfi».
Согласно данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках. Его соперница во втором туре выборов, премьер Ингрида Шимоните получила 24,06% голосов.
По данным ГИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литы.
26 мая прошел второй тур президентских выборов в стране. Чтобы отдать свой голос на выборах главы государства, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан, отмечает «Delfi».
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