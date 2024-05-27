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НАТО понадобится две недели, чтобы помочь союзникам в случае нападения рф, – Годжес

08:33, 27 мая 2024
Если россия нападет на Румынию или Польшу или Литву, то потребуется д около двух недель, пока НАТО придет на помощь.
НАТО понадобится две недели, чтобы помочь союзникам в случае нападения рф, – Годжес
Источник фото: Getty Images
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Американский генерал в отставке Бен Годжес заявил, что в случае нападения россии на одну из стран НАТО пройдет около двух недель, пока союзники смогут прийти на помощь.

Как пишет «Голос Америки», об этом он сказал в интервью румынскому телевидению.

«Если предположить, что мы не начали двигаться заранее, Румынии и всем другим странам – Польше, Литве, всем – придется ждать, наверное, две недели, прежде чем прибудут дополнительные силы», - сказал Годжес.

В то же время американский генерал отметил, что каждая страна должна понимать, что ей «придется быть один на один с противником около двух недель».

Это время уйдет для того, чтобы организовать войска стран НАТО, а также все сухопутные войска в самой стране, на которую напали.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции Микаэль Бюден считает, что владимир путин положил глаз на остров Готланд в Балтийском море. Военный считает, что это нужно кремлевскому диктатору для контроля над Балтийским морем, ведь «тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море».

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