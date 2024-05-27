НАТО знадобиться два тижні, щоб допомогти союзникам у разі нападу рф, – Годжес

Якщо росія нападе на Румунію чи Польщу або Литву то потрібно буде близько двох тижнів, поки НАТО прийде на допомогу.

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Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що у випадку нападу росії на одну з країн НАТО, мине близько двох тижнів, поки союзники зможуть прийти на допомогу.

Як пише «Голос Америки», про це він сказав в інтерв'ю румунському телебаченню.

«Якщо припустити, що ми не почали рухатися заздалегідь, то Румунії та всім іншим країнам – Польщі, Литві, усім – доведеться чекати, напевне, два тижні, перш ніж прибудуть додаткові сили», - сказав Годжес.

Водночас американський генерал зазначив, що кожна країна повинна розуміти, що їй «доведеться бути сам на сам з противником близько двох тижнів».

Цей час піде для, щоб організувати війська країн НАТО, а також усі сухопутні війська у самій країні, на яку напали.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Головнокомандувач Збройних Сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що володимир путін поклав око на острів Ґотланд в Балтійському морі. Військовий вважає, що це потрібно кремлівському диктатору для контролю над Балтійським морем, адже «той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море».

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