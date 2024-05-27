У Києві 27 травня лімітів електроенергії вистачить в середньому на 81% потреб столиці

З 06:00 до 24:00 застосовуватимуться стабілізаційні відключення.

У понеділок 27 травня лімітів споживання електроенергії в Києві вистачить для забезпечення світлом 81% потреб столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації в уточненій інформації про стабілізаційні відключення.

«Обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми!

Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!», – наголосили у КМВА.

Як повідомлялося, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.

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