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США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але не назвали ім’я представника

23:08, 26 травня 2024
Участь Джо Байдена у Глобальному саміті миру – малоймовірна.
США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але не назвали ім’я представника
Джерело фото: ОП
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США підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії наступного місяця, однак ім'я представника країни залишається поки що невідомим. Про це повідомляє Reuters.

«У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії наступного місяця, однак наразі невідомо, хто саме поїде», – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник Reuters підтвердив, що США будуть присутні на саміті, але утримався від розкриття інформації про особу або рівень посади представника. Він зауважив, що ймовірності участі саме Президента США Джо Байдена на саміті практично немає, проте він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським перед заходом.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, на місці трагедії у Харкові, записав звернення до світових лідерів, які відмовилися їхати на Саміт миру до Швейцарії. Зокрема, Президент звернувся до лідерів США Джо Байдена та Китаю Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті особисто.

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