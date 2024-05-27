У Лондоні відкрився перший у світі музей безпритульності

Музей безпритульності в Лондоні – інтерактивна подорож до життя на вулицях.

Джерело фото: Bloomberg

У Лондоні відкрили музей безпритульності, що став першим у світі. Відкриття цього закладу стало актуальним у зв'язку зі зростанням проблеми бездомності в Великій Британії. За даними Bloomberg, лише у 2022 році 290 тисяч домогосподарств звернулися за допомогою через безпритульність, а кількість людей, яких розмістили у тимчасових притулках, зросла удвічі протягом минулого десятиліття.

Музей пропонує не традиційну колекцію предметів у вітринах, а інтерактивний досвід, де волонтери розповідають історії, зібрані завдяки пожертвам колишніх бездомних власників. Серед предметів експозиції - буденні речі, такі як візки для покупок та поліетиленові пакети. Наприклад, дерев'яна палиця, заклеєна скотчем, виявилася імпровізованою заміною милиць, яку бездомний залишив в автобусі.

«Ми хочемо трохи перевернути сценарій щодо того, що люди говорять про бездомність. Навколо бездомності багато сенсаційності та жалю, багато наративів жертв. Ми намагаємося цим шоу показати, що насправді в цьому є багато мудрості, багато творчості. І знаєте, коли настане апокаліпсис, саме люди, яких торкнуться ці проблеми, матимуть багато відповідей», - зазначив Адам Хеммінгс, операційний та виробничий менеджер музею.

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