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В Лондоне открылся первый в мире музей бездомности

11:48, 27 мая 2024
Музей бездомности в Лондоне – интерактивное путешествие к жизни на улицах.
В Лондоне открылся первый в мире музей бездомности
Источник фото: Bloomberg
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В Лондоне открыли музей бездомности, ставший первым в мире. Открытие этого заведения стало актуальным в связи с ростом проблемы бездомности в Великобритании. По данным Bloomberg, только в 2022 году 290 тысяч домохозяйств обратились за помощью из-за бездомности, а количество людей, которых разместили во временных приютах, выросло вдвое в течение прошлого десятилетия.

Музей предлагает не традиционную коллекцию предметов в витринах, а интерактивный опыт, где волонтеры рассказывают истории, собранные благодаря пожертвованиям бывших бездомных владельцев. Среди предметов экспозиции - обыденные вещи, такие как тележки для покупок и полиэтиленовые пакеты. Например, деревянная палка, заклеенная скотчем, оказалась импровизированной заменой костылей, которую бездомный оставил в автобусе.

«Мы хотим немного перевернуть сценарий относительно того, что люди говорят о бездомности. Вокруг бездомности много сенсационности и жалости, много нарративов жертв. Мы пытаемся этим шоу показать, что на самом деле в этом есть много мудрости, много творчества. И знаете, когда наступит апокалипсис, именно люди, которых коснутся эти проблемы, будут иметь много ответов», - отметил Адам Хеммингс, операционный и производственный менеджер музея.

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