В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке

Возгорание произошло на 8 этаже девятиэтажного жилого дома.

В Подольском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 26 мая произошло возгорание на 8 этаже девятиэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара огнеборцы вывели на свежий воздух 5 человек. Одну женщину с предварительным диагнозом острая реакция на стресс передали медикам. В дальнейшем она отказалась от госпитализации.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

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