Кто имеет право, кроме ТЦК, проверять военный билет: объяснение

Во время военного положения работники ТЦК не единственная группа, которая может требовать военные документы.

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Министерство обороны Украины подтвердило, что не только работники территориальных центров комплектования имеют право требовать от военнообязанных показать военный билет. Однако это право принадлежит не только работникам ТЦК.

На период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы, которые включают в себя военный билет или удостоверение военнообязанного. Эти документы могут быть как в бумажном, так и в электронном виде.

Кроме военных документов, военнообязанные также должны иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, такой как паспорт.

Право требовать предъявить военно-учетные документы имеют не только работники территориальных центров комплектования, а также полицейские и представители Государственной пограничной службы Украины на пунктах пропуска через государственную границу.

Требовать предъявить документ имеют право:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

Полиция также сможет проверить через «Оберіг» факт того, стоит ли лицо на воинском учете и направлялась ли ему повестка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пока приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий - например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Напомним, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦПАУ. Отметим, что направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а позже в случае необходимости.

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