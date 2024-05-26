Хто має право, крім ТЦК, перевіряти військовий квиток: пояснення

Під час воєнного стану працівники ТЦК не єдина група, яка може вимагати військові документи.

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Міністерство оборони України підтвердило, що не лише працівники територіальних центрів комплектування мають право вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Проте це право належить не лише працівникам ТЦК.

На період дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи, які включають в себе військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. Ці документи можуть бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Крім військових документів, військовозобов'язані також повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, такий як паспорт.

Право вимагати пред'явити військово-облікові документи мають не лише працівники територіальних центрів комплектування, а також поліцейські та представники Державної прикордонної служби України на пунктах пропуску через державний кордон.

Вимагати пред’явити документ мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

Поліція також зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі. Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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