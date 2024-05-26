Польща та Балтійські країни готові відправити війська до України

Рішення не залежить від того, чи з'являться ворожі сили на кордонах країн.

Джерело фото: mil.in.ua

Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що представники Польщі та країн Балтії висловили попередження Берліну: у випадку прориву російських сил на сході України, вони введуть свої війська на територію України, незалежно від того, чи з'являться ворожі сили на їхніх кордонах.

У статті наголошується, що на конференції з питань зовнішньої політики та безпеки, представники країн Балтії висловили свою обуреність щодо німецької політики відносно України, зокрема, недостатньою підтримкою української армії далекобійною зброєю, нестачею боєприпасів та техніки, а також забороною Збройним силам України проводити удари по території росії.

За даними видання, в разі надходження російських військ на кордони країн Балтії та Польщі, вони не будуть чекати на дозвіл НАТО, а самостійно відправлять війська до України. Це може призвести до того, що НАТО стане фактичною стороною конфлікту, що є причиною занепокоєння канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.

У Der Spiegel зауважують, що політики, які намагаються утримати конфлікт своєю стриманістю, ризикують втратити контроль над ситуацією взагалі.

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