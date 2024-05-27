В Україні зменшився попит на вживані дизельні авто

Український автопарк у квітні поповнили на майже 10% менше авто з дизельними двигунами, ніж у відповідний період торік.

Джерело фото: Petko Boiadjiev / Unsplash

Український автопарк у квітні поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж у відповідний період торік. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

З них: 1,4 тис. одиниць нових (+10%) та 4,8 тис. одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-14%).

Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.

До п’ятірки найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили: Renault Duster – 372 одиниці; BMW X3 – 128; Toyota Land Cruiser Prado – 125; Volkswagen Touareg – 111; BMW X4 – 71.

До п'ятірки імпортованих вживаних дизельних авто увійшли: Renault Megane – 485 одиниць; Skoda Octavia – 343; Volkswagen Passat – 324; Nissan Qashqai – 297; Volkswagen Golf – 169.

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