Як вирахувати вік виходу на пенсію та її розмір, – пояснили в ПФУ

Пенсійний калькулятор дозволяє швидко та просто отримати орієнтовану суму майбутньої пенсії.

Пенсійний калькулятор дав мільйонам українців зрозуміти, яку пенсію вони отримають у майбутньому, враховуючи індивідуальні особливості трудового стажу та заробітної плати. Цей онлайн-сервіс доступний на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України.

Цей електронний сервіс дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії та визначити вік виходу на пенсію. Для того, щоб скористатися сервісом, громадяни мають увійти в Особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. При цьому важливо перевірити актуальність введених даних, таких як дата народження та інші особисті дані, і у випадку необхідності внести правильні дані. Після введення всіх необхідних параметрів, можна вибрати алгоритм розрахунку пенсії та отримати детальний протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в Особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно. Кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена, що дозволяє громадянам отримувати актуальну інформацію про свої майбутні пенсійні виплати.

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