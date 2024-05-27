Как вычислить возраст выхода на пенсию и ее размер, – объяснили в ПФУ

Пенсионный калькулятор позволяет быстро и просто получить ориентировочную сумму будущей пенсии.

Пенсионный калькулятор дал миллионам украинцев понять, какую пенсию они получат в будущем, учитывая индивидуальные особенности трудового стажа и заработной платы. Этот онлайн-сервис доступен на официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Этот электронный сервис позволяет рассчитать размер будущей пенсии и определить возраст выхода на пенсию. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, граждане должны войти в Личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. При этом важно проверить актуальность введенных данных, таких как дата рождения и другие личные данные, и в случае необходимости внести правильные данные. После введения всех необходимых параметров, можно выбрать алгоритм расчета пенсии и получить подробный протокол расчета.

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в Личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно. Количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено, что позволяет гражданам получать актуальную информацию о своих будущих пенсионных выплатах.

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