В Украине уменьшился спрос на подержанные дизельные авто

Украинский автопарк в апреле пополнили почти на 10% меньше авто с дизельными двигателями, чем в соответствующий период в прошлом году.

Источник фото: Petko Boiadjiev / Unsplash

Украинский автопарк в апреле пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что почти на 10% меньше, чем в соответствующий период в прошлом году. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Из них: 1,4 тыс. единиц новых (+10%) и 4,8 тыс. единиц подержанных, ввозимых из-за границы (-14%).

Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12% меньше, чем в прошлом году.

В пятерку самых популярных моделей новых дизельных легковушек попали: Renault Duster – 372 единицы; BMW X3 – 128; Toyota Land Cruiser Prado – 125; Volkswagen Touareg – 111; BMW X4 – 71.

В пятерку импортируемых подержанных дизельных авто вошли: Renault Megane – 485 единиц; Skoda Octavia – 343; Volkswagen Passat – 324; Nissan Qashqai – 297; Volkswagen Golf – 169.

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