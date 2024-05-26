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Польша и Балтийские страны готовы отправить войска в Украину

21:15, 26 мая 2024
Решение не зависит от того, появятся ли вражеские силы на границах стран.
Польша и Балтийские страны готовы отправить войска в Украину
Источник фото: mil.in.ua
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Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что представители Польши и стран Балтии выразили предупреждение Берлину: в случае прорыва российских сил на востоке Украины, они введут свои войска на территорию Украины, независимо от того, появятся ли вражеские силы на их границах.

В статье отмечается, что на конференции по вопросам внешней политики и безопасности, представители стран Балтии выразили свое возмущение относительно немецкой политики в отношении Украины, в частности, недостаточной поддержкой украинской армии дальнобойным оружием, нехваткой боеприпасов и техники, а также запретом Вооруженным силам Украины проводить удары по территории россии.

По данным издания, в случае поступления российских войск на границы стран Балтии и Польши, они не будут ждать разрешения НАТО, а самостоятельно отправят войска в Украину. Это может привести к тому, что НАТО станет фактической стороной конфликта, что является причиной беспокойства канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

В Der Spiegel отмечают, что политики, которые пытаются удержать конфликт своей сдержанностью, рискуют потерять контроль над ситуацией вообще.

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