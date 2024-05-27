У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Загоряння сталося на 8 поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

У Подільському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 26 травня сталось загоряння на 8 поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 5 осіб. Одну жінку з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес передали медикам. У подальшому вона відмовилась від госпіталізації.

Бійці ДСНС оперативно ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

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