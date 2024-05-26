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США подтвердили участие в Глобальном саммите мира, но не назвали имя представителя

23:08, 26 мая 2024
Участие Джо Байдена в Глобальном саммите мира – маловероятно.
США подтвердили участие в Глобальном саммите мира, но не назвали имя представителя
Источник фото: ОП
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США подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако имя представителя страны остается пока неизвестным. Об этом сообщает Reuters.

«В США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет», - говорится в сообщении.

Собеседник Reuters подтвердил, что США будут присутствовать на саммите, но воздержался от раскрытия информации о личности или уровне должности представителя. Он отметил, что вероятности участия именно Президента США Джо Байдена на саммите практически нет, однако он может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед мероприятием.

Сейчас свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, на месте трагедии в Харькове, записал обращение к мировым лидерам, которые отказались ехать на Саммит мира в Швейцарию. В частности, Президент обратился к лидерам США Джо Байдену и Китая Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите лично.

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