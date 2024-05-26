Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто

Глава держави записав звернення до світових лідерів на руїнах знищеної росіянами друкарні у Харкові.

Президент України Володимир Зеленський, на місці трагедії у Харкові, записав потужне звернення до світових лідерів, які відмовилися їхати на Саміт миру до Швейцарії. Зокрема, Президент звернувся до лідерів США Джо Байдена та Китаю Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті особисто.

Глава держави звернувся до світових лідерів на руїнах знищеної росіянами друкарні у Харкові.

«Для них це задоволення — спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу», —Зеленський запросив світових лідерів на саміт миру у Швейцарії.

За його словами, понад 80 країн підтвердили участь у Саміті. Вже 15 червня він розпочнеться у Швейцарії.

«Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля — Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути.

Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю.

Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру — дійсно миру, а не паузи між ударами.

Зусилля світової більшості — це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю», — сказав Президент.

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