Практика судів
  1. У світі

У Великій Британії соціальний працівник роками отримував гроші за догляд за людиною, яка виявилась мертвою

11:31, 26 травня 2024
Працівник отримав платежі на загальну суму майже 63 000 фунтів стерлінгів (майже 3,1 млн грн) уже після того, як особу було оголошено померлою.
У Великій Британії соціальний працівник роками отримував гроші за догляд за людиною, яка виявилась мертвою
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії соціальний працівник, який мав доглядати за пацієнтом, отримав платежі на загальну суму майже 63 000 фунтів стерлінгів (майже 3,1 млн грн) уже після того, як цю особу було оголошено померлою. Про це повідомляє Metro.

Наразі міська рада графства Кент зараз перебуває під пильною увагою громадськості після різкого зростання збитків через шахрайство та людський чинник  — до 2,8 мільйона фунтів стерлінгів у період з 2023 по 2024 рік.

Крім того, група з протидії шахрайству вказала у своєму звіті, що понад 16 000 фунтів стерлінгів з бюджету було виплачено на зарплату працівникам, які вже звільнилися протягом останнього фінансового року. Але ці збитки меркнуть на тлі 517 000 фунтів стерлінгів, втрачених упродовж 2022-2023 років.

«Я не зовсім розумію, як ми можемо платити людям, яких немає в штаті, або оплачувати рахунки без перевірки. Також не розумію, як можна надавати медичні послуги й не знати, що вони надаються у неповному обсязі», — заявив радник Рос Бінкс.

На цій зустрічі фахівець з питань боротьби з шахрайством Джеймс Фленнері пояснив, що високий рівень видатків, як порівняти з попереднім роком, пояснюється «кращою обізнаністю» місцевих чиновників. Відповідаючи на запитання про те, чи виконували співробітники свою роботу належним чином, він зауважив, що помилки траплялися завжди.

«Просто про них не завжди повідомлялося внутрішньому аудиту», — сказав Фленнері та додав, що його команда провела «значну роботу», щоб підвищити обізнаність співробітників щодо норм звітності та зменшити ризик повторення порушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розширила підстави для припинення надання безоплатної правничої допомоги мобілізованим обвинуваченим

Надання безоплатної вторинної правничої допомоги буде припинятися за рішенням центру БПД у разі, якщо кримінальне провадження зупинено, зокрема з підстав призову на військову службу.

Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.

Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ чималий час свого життя.

Для підтвердження відстрочки з підстав догляду за родичами потрібен буде додатковий акт від комісії – кому він знадобиться

Кабмін визначив особливості оформлення відстрочки доглядачам – кому буде потрібен додатковий акт-підтвердження догляду.

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалила зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада усунула перепону у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду