У Великій Британії соціальний працівник роками отримував гроші за догляд за людиною, яка виявилась мертвою

Працівник отримав платежі на загальну суму майже 63 000 фунтів стерлінгів (майже 3,1 млн грн) уже після того, як особу було оголошено померлою.

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У Великій Британії соціальний працівник, який мав доглядати за пацієнтом, отримав платежі на загальну суму майже 63 000 фунтів стерлінгів (майже 3,1 млн грн) уже після того, як цю особу було оголошено померлою. Про це повідомляє Metro.

Наразі міська рада графства Кент зараз перебуває під пильною увагою громадськості після різкого зростання збитків через шахрайство та людський чинник — до 2,8 мільйона фунтів стерлінгів у період з 2023 по 2024 рік.

Крім того, група з протидії шахрайству вказала у своєму звіті, що понад 16 000 фунтів стерлінгів з бюджету було виплачено на зарплату працівникам, які вже звільнилися протягом останнього фінансового року. Але ці збитки меркнуть на тлі 517 000 фунтів стерлінгів, втрачених упродовж 2022-2023 років.

«Я не зовсім розумію, як ми можемо платити людям, яких немає в штаті, або оплачувати рахунки без перевірки. Також не розумію, як можна надавати медичні послуги й не знати, що вони надаються у неповному обсязі», — заявив радник Рос Бінкс.

На цій зустрічі фахівець з питань боротьби з шахрайством Джеймс Фленнері пояснив, що високий рівень видатків, як порівняти з попереднім роком, пояснюється «кращою обізнаністю» місцевих чиновників. Відповідаючи на запитання про те, чи виконували співробітники свою роботу належним чином, він зауважив, що помилки траплялися завжди.

«Просто про них не завжди повідомлялося внутрішньому аудиту», — сказав Фленнері та додав, що його команда провела «значну роботу», щоб підвищити обізнаність співробітників щодо норм звітності та зменшити ризик повторення порушень.

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