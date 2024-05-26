Практика судів
  1. В Україні

У харківському «Епіцентрі» рятувальники повністю ліквідували пожежу: 16 людей вважаються безвісти зниклими

09:43, 26 травня 2024
Ліквідація пожежі тривала більше 16 годин.
У харківському «Епіцентрі» рятувальники повністю ліквідували пожежу: 16 людей вважаються безвісти зниклими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано», — зазначив він.

Клименко додав, що російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

«На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації», — наголосив міністр.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок. 

З’явилося відео моменту влучання по «Епіцентру».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ чималий час свого життя.

Для підтвердження відстрочки з підстав догляду за родичами потрібен буде додатковий акт від комісії – кому він знадобиться

Кабмін визначив особливості оформлення відстрочки доглядачам – кому буде потрібен додатковий акт-підтвердження догляду.

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалила зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада усунула перепону у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Рада розширила перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Нормами КАСУ, що були визнані неконституційними, було передбачено, що рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене на користь громадянина – може бути оскаржено державою в апеляційному порядку, тому депутати вирішили виправити ситуацію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду