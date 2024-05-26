У харківському «Епіцентрі» рятувальники повністю ліквідували пожежу: 16 людей вважаються безвісти зниклими

Ліквідація пожежі тривала більше 16 годин.

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У харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано», — зазначив він.

Клименко додав, що російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

«На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації», — наголосив міністр.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок.

З’явилося відео моменту влучання по «Епіцентру».

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