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В харьковском «Эпицентре» спасатели полностью ликвидировали пожар: 16 человек считаются без вести пропавшими

09:43, 26 мая 2024
Ликвидация пожара продолжалась более 16 часов.
В харьковском «Эпицентре» спасатели полностью ликвидировали пожар: 16 человек считаются без вести пропавшими
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В харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация длилась более 16 часов. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

«Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванного прицельными ударами россии. Огонь распространился более чем на 13 тыс. кв. м.

Благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар полностью ликвидирован», - отметил он.

Клименко добавил, что российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

«На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, уже обратившихся в полицию родственников, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается.

Все потерявшие связь с близкими могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации», — подчеркнул министр.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В МВД отметили, что тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.

Появилось видео момента попадания по "Эпицентру". 

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