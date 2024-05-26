Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість жертв різко зросла

Як повідомлялося, у Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр».
«Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Травм зазнали 43 особи», - повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За інформацією відомства, 10 загиблих наразі невпізнані.
Крім того, кількість постраждалих унаслідок ворожого суботнього ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб, серед них 14-річний підліток.
Таким чином, загалом унаслідок російських ударів по Харкову загинуло 12, постраждало 68 мирних жителів.
«Суспільне.Харків» опублікувало фото розбору завалів у «Епіцентрі» після російських ударів КАБами.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.
У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.
Внаслідок обстрілу загинули працівники "Епіцентру", багато хто не виходить на зв’язок.
З’явилося відео моменту влучання по "Епіцентру".
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.