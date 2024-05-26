Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість жертв різко зросла

Станом на ранок вже відомо про 12 загиблих.

Фото: «Суспільне.Харків»

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Як повідомлялося, у Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр».

«Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Травм зазнали 43 особи», - повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За інформацією відомства, 10 загиблих наразі невпізнані.

Крім того, кількість постраждалих унаслідок ворожого суботнього ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб, серед них 14-річний підліток.

Таким чином, загалом унаслідок російських ударів по Харкову загинуло 12, постраждало 68 мирних жителів.

«Суспільне.Харків» опублікувало фото розбору завалів у «Епіцентрі» після російських ударів КАБами.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Внаслідок обстрілу загинули працівники "Епіцентру", багато хто не виходить на зв’язок.

З’явилося відео моменту влучання по "Епіцентру".

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